Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, hayatını kaybetti.

Dinçer, Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde göbek fıtığı rahatsızlığı için ameliyata alındı.



50 yaşındaki Dinçer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Enver Salih Dinçer'e geçtiğimiz yıl 17 Şubat'ta Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde karaciğer nakli yapılmıştı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Dinçer’in cenazesinin işlemlerinin ardından Çine'de toprağa verileceği öğrenildi.



CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA



CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



“Yaşamını yitirdiğini derin üzüntüyle öğrendiğim eczacı meslektaşım Çine Belediye Başkanımız Enver Salih Dinçer’e Allah'tan rahmet, ailesine, partimize ve Çine'ye başsağlığı diliyorum.”