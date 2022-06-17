Cinnet getiren polis, 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

İzmir'in Gaziemir ilçesinde polis memuru baba, 8 ve 12 yaşlarındaki 2 çocuğunu tabanca ile öldürüp intihar etti.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.06.2022 - 17:32

Cinnet getiren polis, 2 çocuğunu öldürüp intihar etti
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'in Gaziemir ilçesi 9 Eylül Mahallesi'nde yaşayan polis memuru M.A., eşinin olmadığı anda, 8 ve 12 yaşlarındaki 2 çocuğunu tabancayla öldürdü.

M.A. daha sonra aynı silahla intihar etti.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde baba ve çocuklarının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından baba ve çocuklarının cesetleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliği'nden de olaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, cinnet getiren polis memurunun, çocuklarını öldürüp hayatına son verdiği, olaya ilişkin soruşturmanın çok yönlü devam ettiği kaydedildi.

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