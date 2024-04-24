Cinsel istismarla suçlanan öğretmene soruşturma: “Yaşananlar 3 öğrencinin önünde gerçekleşti”

İzmir’de 12 yaşındaki çocuğun, öğretmeni tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı öne sürüldü.



Bayındır’daki bir ortaokulda görevli Fen Bilgisi öğretmeni F.Ş., 5 Nisan’da o gün görevli olmadığı halde N.T’nin sınıfına geldi. F.Ş., arkadaşlarının yanında N.T’ye iddiaya göre şiddet uygulayıp, cinsel istismarda bulundu.



N.T’nin durumu anlattığı halası, savcılığa suç duyurusunda bulundu.



N.T’nin anne ile babasının ayrı olduğu ve babasının gözetiminde halasında kaldığı öğrenilirken, yaşanan olay sonrası Fen Bilgisi öğretmeni F.Ş. önce polise ardından da Bayındır Cumhuriyet Savcılığı’na ifade verdi.



İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü de F.Ş’yi açığa alıp, hakkında idari soruşturma başlattı.



8 YIL ÖNCE BENZER SORUŞTURMA GEÇİRDİĞİ İDDİA EDİLDİ



N.T’nin eniştesi Anıl Yavuz Ö., F.Ş’nin tutuklanması için gerekli mücadeleyi vereceklerini söyledi.



N.T’nin yaşadıkları nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu ve tedavi gördüğünü belirten Anıl Yavuz Ö., “Anne ve babasının ayrı olması nedeniyle de zaten psikolojik sorunları olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu işin peşini bırakmayacağız. N.T’ye bunu yaşatan F.Ş., sadece açığa alındı. Adli süreç devam ettiği için dosyanın içeriği hakkında bize bilgi verilmiyor.” dedi.



Anıl Yavuz Ö., F.Ş’nin 8 yıl önce görev yaptığı okulda da benzer bir suç nedeniyle soruşturma geçirip, görev yeri değiştirilerek şu anki okula tayin edildiğini öğrendiklerini söyledi.



Anıl Yavuz Ö., bununla ilgili belgelerin de ellerinde olduğunu öne sürdü.

İstismara maruz bırakılan çocuğun yakını Anıl Yavuz Ö. “CİNSEL İSTİSMAR OLAYI DİĞER ÖĞRENCİLERİN ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİ”



Anıl Yavuz Ö’nün eşi Elif Ö. ise kuzeni N.T’nin yaşadıklarını anlattı.



Öğretmen F.Ş’nin cinsel istismar olayını, sınıfta 3 öğrencinin önünde gerçekleştirdiğini söyleyen N.T., “Bunu yaşadığında sınıfında 2'si erkek, 3 arkadaşı varmış. Daha sonra zaten bayram tatiline girildi. Arada 10 günlük bir süreç var. Daha sonra okula döndüğünde arkadaşları, durumu ailesine anlatıp, anlatmadığını sormuş. Anlatmadığını söyleyince, arkadaşları yaşanın basit bir şiddet olayı olmadığını, cinsel istismar olduğunu anlatması gerektiğini öneriyor. Bunun üzerine kuzenim öğretmenin nabzını ölçmek için yanına gidip, sınav sonucu sormuş ancak, cevap bile vermeden tokat atmış.” Ifadelerini kullandı. Küçük çocuğun yakını N.T. istismar olayının sınıfta gerçekleştiğini söyledi N.T. şöyle devam etti:



“Kuzenim artık bunun normal bir şey olmadığını anlayıp, okul idaresine gidip, durumu müdüre anlatmış. Ancak idareye ilk olarak tokat kısmını anlatmış. Fakat daha sonra bütün yaşananları detaylıca anlatınca, okul müdürü olayın içinde cinsel istismar olduğu için acil toplantı talep ediyor. Bu sırada kuzenim okuldan kaçıp eve gelerek, durumu halasına anlatıyor. Ancak, tekrar okula gittiklerinde F.Ş. ile görüştürmemişler. Arkadaşları F.Ş’yi direkt olarak okuldan kaçırmışlar.”



ÖĞRETMEN: ADALET YERİNİ BULACAK



Olayın şu an soruşturma aşamasında olduğunu belirten öğretmen F.Ş. ise bu nedenle herhangi bir açıklama yapmasının doğru olmayacağını söyleyerek, “Olay netleştikten ve adli ve idari soruşturmalar tamamlandığında adaletin yerini bulacağına olan inancımı dile getirmek isterim.” dedi.