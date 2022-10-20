Cinsel taciz sanığı okul müdürü ifade verdi

Ankara'da birlikte görev yaptığı öğretmeni taciz ettiği iddiasıyla yargılanan okul müdürü mahkemede ifade verdi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık A.Y., mağdur E.B. ve taraf avukatları katıldı.



Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra taraflara söz verdi. Geçici görevle gelip okul müdürlüğü sınavının sonucunu beklediğini belirten müşteki E.B., bu durum söz konusu olduğundan olaylara sessiz kaldığını söyledi.



'Cinsel taciz' ve 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından yargılanan sanık A.Y. ise hakkındaki suçlamaları reddetti.

Aynı okulda görev yaptıkları E.B'nin müdür yardımcısı olduğunu söyleyen A.Y, "Bundan dolayı yakın çalışıyorduk. Sevgili değildik, duygusal ilişki başlangıcındaydık" dedi.

A.Y, "İşin bu noktaya geleceğini düşünemedim. İddiaların tümünü reddediyorum. Bu olaylar okula ilk başladığımdan beri vardı" ifadelerini kullandı.

ADLİ KONTROL KARARI

Mahkeme, A.Z.'ye yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı vererek, mahkemeyi 26 Ocak 2023'e erteledi.



Mamak’taki bir ilkokulun müdürü A.Y’nin müdür yardımcısı E.B.’ye sözlü ve fiziki tacizde bulunduğu iddia edilmişti. Olayla ilgili şikayetin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alınan müdür A.Y. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Bu gelişmelerin basında yer alması üzerine sanık A.Y, kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu ve hedef haline getirildiği iddiasıyla mağdur hakkında uzaklaştırma verilmesi için aile mahkemesine başvurdu.



Sanığın talebini değerlendiren Ankara 2. Aile Mahkemesi mağdur öğretmen E.B. hakkında, bir ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi.