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Cip ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aynı yöne giden ciple otomobil çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralanırken olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Cip ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında D-100 kara yolunun Gebze ilçesi Muallimköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

İstanbul istikametine giden Adem T. yönetimindeki otomobil ile aynı yöne giden Yusuf D. yönetimindeki cip çarpıştı. Cipin takla attığı kazada, sürücülerle birlikte 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cip ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı - 1

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-100 yolunun İstanbul istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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