Cip ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında D-100 kara yolunun Gebze ilçesi Muallimköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi.



İstanbul istikametine giden Adem T. yönetimindeki otomobil ile aynı yöne giden Yusuf D. yönetimindeki cip çarpıştı. Cipin takla attığı kazada, sürücülerle birlikte 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kaza nedeniyle D-100 yolunun İstanbul istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin