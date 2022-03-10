İstanbul Beşiktaş'ta Çırağan Caddesi'ndeki 112 çınar ağacı kesildi. Ağaçların kesilmesi sosyal medyada tepki çekti.

Tepkiler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) bir açıklama yapıldı. Açıklamada ağaçların kansere yakalandığı ve diğer ağaçlara da hastalığın bulaşmaması için kesildiği bildirildi.



Caddeye de bu bilgileri içiren bir pankart asıldı. Kesilen 150-200 yıllık ağaçların yerine yenilerinin dikildiği açıklandı.

Kesilen ağaçların yaşları 150 ila 200 arasında.

Konuyla ilgili İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı Aydın Çetinkaya bir açıklama yaptı.

"YENİLEME PROJESİ KAPSAMINDA KARAR ALINDI"



Hastalıklı ağaçların devrilme riski taşıdığına değinen Çetinkaya, "Toplamda 112 ağaç hakkında, yenileme projesi kapsamında kesilme kararı alındı. Bunların 66 tanesi dikildi geri kalan 46 tane ağacın çalışmaları devam etmektedir" dedi.

Çetinkaya, 'çınar kanseri' denilen hastalığın bir tür mantar hastalığı olduğunu belirtti. Kesilen ağaçların hepsinde bu hatalığa rastlandığını kaydeden Çetinkaya, şunları kaydetti:



"Tabiat varlıklarından da komisyondan çıkan kararlar neticesinde yenilenme çalışmaları yapıyoruz. Nihayetinde burası SİT alanı, turizmin çok yoğun olduğu bir bölge. Bu hastalıkla da kimyasal ile mücadele edemiyorsun, biyolojik mücadelesi de yok. Ancak bu şekilde mekanik mücadele ile alandan çıkartıp, yerine yenisi ile değiştirerek dönüşüm yapıyoruz. Buradaki ağaçlar 150-200 yıllık ağaçlarımız vardı."