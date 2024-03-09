Cizre’de köprü açılışı düğünleri aratmadı

Cizre’de 7 yıl önce 11 Gözlü Taş Köprü olarak yapımına başlanan ancak daha sonra asma köprü olarak devam eden İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsü'nün açılışı binlerce kişinin katılımı ve havai fişek

gösterisi ile gerçekleştirildi.

Cizre’de Dicle Nehri üzerinde bulunan Cizre John F. Kennedy Köprüsü ve Çevreyolu Köprüsü arasında Cizre Belediyesi tarafından yaptırılan İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsünün açılışı, Şırnak Valisi Cevdet Atay, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, İl ve İlçe Protokol üyeleri ve yaklaşık on bin kişinin katıldığı tören ve muhteşem bir hava fişek gösterisi eşliğinde gerçekleştirildi.

Köprü açılışı için Dicle Nehri kenarına akın eden çoluk, çocuk, yaşlı, genç binlerce kişi canlı müzik eşliğinde düğünleri aratmayan bir ortamda halay çekerek köprünün açılmasını bekledi. Vatandaşların bu coşkusunu gören Şırnak Valisi Cevdet Atay ve Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir’de vatandaşlarla birlikte halay çekti.