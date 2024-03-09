Cizre’de köprü açılışı düğünleri aratmadı

Cizre’de 7 yıl önce 11 Gözlü Taş Köprü olarak yapımına başlanan ancak daha sonra asma köprü olarak devam eden İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsü'nün açılışı binlerce kişinin katılımı ve havai fişek
gösterisi ile gerçekleştirildi.
Cizre’de Dicle Nehri üzerinde bulunan Cizre John F. Kennedy Köprüsü ve Çevreyolu Köprüsü arasında Cizre Belediyesi tarafından yaptırılan İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsünün açılışı, Şırnak Valisi Cevdet Atay, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, İl ve İlçe Protokol üyeleri ve yaklaşık on bin kişinin katıldığı tören ve muhteşem bir hava fişek gösterisi eşliğinde gerçekleştirildi.
Köprü açılışı için Dicle Nehri kenarına akın eden çoluk, çocuk, yaşlı, genç binlerce kişi canlı müzik eşliğinde düğünleri aratmayan bir ortamda halay çekerek köprünün açılmasını bekledi. Vatandaşların bu coşkusunu gören Şırnak Valisi Cevdet Atay ve Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir’de vatandaşlarla birlikte halay çekti.
Yaklaşık yedi yıldan bu yana devam eden bir süreci son bir yılda hızlandırarak İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsü'nün açılışını büyük bir coşku ile gerçekleştirdiklerini belirten Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, “Vatandaşımızın yoğun bir ilgisi ve onlar için hazırladığımız özel bir havai fişek gösterisi ile köprümüzün açılışını gerçekleşirdik. Bu süreç içerisinde biz yatırımlarımızın hepsini sonuçlandırıp, sona erdirip açılışlarını yapmaya başladık. Cizre’de artık huzur var, güven var. Terör ortamının ortadan kalkması ile beraber Cizre’mizin tarihi, kültürü, zenginlikleri ortaya çıktı. Cizre bir turizm şehri olmaya aday. Cizre bir sanayi şehri olmaya aday, Cizre bir ticaret şehri olmaya aday. Kadim Cizre’miz tarihte hak ettiği değeri bu yatırımlarla inşallah buluşacak” dedi.
Yapılan konuşmalara müteakiben İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsü'nün açılışı dualar eşliğinde kesilen kurdele ve muhteşem havai fişek gösterisi ile gerçekleştirildi. Açılışa katılan binlerce kişi Köprü manzarası eşliğinde patlayan havai fişek şölenini telefonları ile kayıt altına aldı. Havai fişek gösterisinin ardından vatandaşlar canlı müzik eşliğinde geç saatlere kadar halay çekerek doyasıya eğlendi.
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