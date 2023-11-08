ÇKS’ye başvurmayan çiftçiler için son tarih 2 Ocak: Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurusu nasıl yapılır?

BAŞVURU DUYURUSU İL MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN YAPILDI



İl Tarım Müdürlükleri başvuru süreci hakkında ayrıntıları paylaştı. Müdürlüklerin resmi sayfalarından yapılan açıklamada;



"2023 üretim yılında ÇKS başvurusu olan; dosyadaki parsel bilgisi ve belgeleri değişmeyen üreticilerimiz yeni ürün bilgilerini girerek 2024 üretim yılı ÇKS başvurularını “E-Devlet Kapısı" üzerinden yapabilecektir.



İlk defa müracaat eden çiftçilerimiz;



Kira veya taahhütname (taahhütname belgesi her yıl yenilenecektir.) süresi biten, parsel ekleyip çıkarmak isteyen, hissedar değişikliği olan üreticilerimiz ÇKS'ye kayıtlı oldukları İl/İlçe Müdürlüklerimize bizzat müracaat ederek, başvurularını yapabilirler.



2023 yılı itibariyle dosya üzerindeki muhtar aza imzası kaldırılmış olup sadece dosyasında yeni kiralama belgesi veya taahhütname belgesi bulunan üreticilerimiz dosyalarını Muhtar ve Azaya imzalatacaktır.



ÇKS müracaatları ve dosya kabulü, sadece dosya sahibi veya vekalet verdiği kişi tarafından yapılabilecektir." denildi.