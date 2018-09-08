Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesi Köşektaş Köyü'nde çobanlık yapan ve aralarında husumet bulunan R.S. (50) ile H.T. (48), arazide hayvan otlattıkları sırada karşılaştı.
İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.T.'nin av tüfeğiyle vurduğu R.S., olay yerinde yaşamını yitirdi.
Cenaze, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna konuldu. H.T. ise İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu.
Çobanların kavgasında kan aktı: 1 ölü
Anadolu AjansıTürkiye
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki çobandan biri, diğerini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesi Köşektaş Köyü'nde çobanlık yapan ve aralarında husumet bulunan R.S. (50) ile H.T. (48), arazide hayvan otlattıkları sırada karşılaştı.