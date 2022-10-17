Çocuğa istismar şüphelisi serbest

Ordu'da bir lise öğrencisinin çiçekçide cinsel istismara uğradığı öne sürüldü. Gözaltına alınan şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Çocuğa istismar şüphelisi serbest

'nun Fatsa ilçesinde bir iş yerinde staj yapan 15 yaşındaki S.T., çalıştığı yerin siparişleri için çiçekçiye gitti.

İddiaya göre, S.T., burada dükkan sahibi A.T.'nin cinsel istismarına uğradı.

Şüpheli, olayın duyulmaması için de çocuğu tehdit etti.

REHBERLİK ÖĞRETMENİ, ÇİÇEKÇİ İSTİSMARINI ORTAYA ÇIKARDI

Ertesi gün çocuğun davranışlarından şüphelenen rehberlik öğretmeni ne olduğunu sorduğunda gerçek ortaya çıktı. Aile, şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan A.T., delil yetersizliği gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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