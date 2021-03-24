Çocuğa taciz zanlısından polise tehdit

Antalya'da üç genç kıza sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla yakalanıp polis tarafından yere yatırılarak kelepçelenen şüpheli, "Aşkım Van Milletvekilini arasana. İkiniz de var ya, evinizden alınmazsanız" diyerek tehditte bulundu.

İddiaya göre önceki gün Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana gelen olayda ismi açıklanmayan bir kişi, Çağlayangil Caddesi üzerinde önünde yürüyen 12 ile 14 yaşları arasında 3 kıza tacizde bulundu.

Olayı gören ve tepki gösteren Cihan Menekşe ile şüpheli arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, yere yatırdıkları şüpheliyi gözaltına aldı.



POLİS EKİPLERİNİ TEHDİT ETTİ

Kelepçelenmek üzere yere yatırılan şüphelinin polis ekiplerine ve kavga ettiği kişiye yönelik hakaret ettiği belirtildi. Zanlının "Aşkım Van Milletvekilini arasana. İkiniz de var ya, evinizden alınmazsanız. Hadi vur" sözleri cep telefonu kamerasına yansıdı.



Polis memuruna da küfrettiği görüntülere yansıyan şüpheli, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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