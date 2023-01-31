Çocuğunun yanında müstehcen görüntü çeken kadına gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın ve yayın organlarında, bir kadının çocuğunun bulunduğu odada müstehcen video kaydı yaparak bunları sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı yönündeki haberler üzerine harekete geçti.



Tespit edilen söz konusu video kaydı içeriğinin müstehcenlik ve hayasızca hareketler suçları kapsamında kalabileceğini değerlendiren savcılık, kaydı yapan ve yayınlayan şüpheli hakkında resen soruşturma başlattı.



Soruşturma kapsamında savcılığın gözaltı talimatı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli H.K.'yi Sultanbeyli'deki ikametinde gözaltına aldı.



Şüpheli H.K., İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesindeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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