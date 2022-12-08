Çocuk bakıcısı fiyatları 4 kat arttı

Enflasyon ve döviz kurundaki artış çocuk bakıcısı ücretlerine de yansıdı.



Bakıcı fiyatları geçen yıla kıyasla 4 kat artış gösterdi. Ayrıca bakıcının üniversite mezunu olması, yabancı dil bilmesi ve yatılı kalması da artışı etkileyen nedenlerden bazıları oldu.



Sektör yetkilileri, ailelerin geçen yıl Türkmen veya Özbek bakıcıları 3 bin 500 lira ve 7 bin tl arasında bulabildiklerini paylaşırken bu yıl ise fiyatların 14 bin ve 20 bin tl arasında olduğunu ifade etti.



Ailelerin ise yüksek fiyat talebine karşın bakıcılara, "ben avukatım, ben dişçiyim, eczacıyım bu maaşları almıyorum" şeklinde yanıt verdiği belirtildi.

UZMANLAR AİLELERİ UYARDI

Artan bakıcı fiyatları sonrası birçok ailede işini bırakıp çocuğuna kendi bakan veya aile büyüklerinden yardım talep eden kişi sayısı yükseldi.



Uzmalar ise aileleri, bakıcı seçme konusunda uygun fiyatlı gözüken firmalara karşı dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.



Özellikle, Çalışma Bakanlığı ve İŞKUR'a bağlı olmayan, kayıt dışı binlerce çalışan olduğu belirtilirken ailelerin daha düşük komisyon ücretlerinden dolayı tercih edebileceği paylaşıldı.

