Çocuk bakıcısı fiyatları 4 kat arttı

Çocuk bakıcılarının ücretleri, çalışan aileleri zorlamaya devam ediyor. Geçen sene 3 bin 500 liradan başlayan ücretler, 4 kattan fazla arttı. Bakıcının yatılı kalması, üniversite mezunu ve yabancı olması da ücretleri yükseltiyor. Bu özelliklere sahip bakıcılar 40 bin liraya kadar ücret istiyor.

Çocuk bakıcısı fiyatları 4 kat arttı

Enflasyon ve döviz kurundaki artış bakıcısı ücretlerine de yansıdı.

fiyatları geçen yıla kıyasla 4 kat artış gösterdi. Ayrıca bakıcının üniversite mezunu olması, yabancı dil bilmesi ve yatılı kalması da artışı etkileyen nedenlerden bazıları oldu.

Sektör yetkilileri, ailelerin geçen yıl Türkmen veya Özbek bakıcıları 3 bin 500 lira ve 7 bin tl arasında bulabildiklerini paylaşırken bu yıl ise fiyatların 14 bin ve 20 bin tl arasında olduğunu ifade etti.

Ailelerin ise yüksek fiyat talebine karşın bakıcılara, "ben avukatım, ben dişçiyim, eczacıyım bu maaşları almıyorum" şeklinde yanıt verdiği belirtildi.

UZMANLAR AİLELERİ UYARDI

Artan bakıcı fiyatları sonrası birçok ailede işini bırakıp çocuğuna kendi bakan veya aile büyüklerinden yardım talep eden kişi sayısı yükseldi.

Uzmalar ise aileleri, bakıcı seçme konusunda uygun fiyatlı gözüken firmalara karşı dikkat etmeleri konusunda uyarıyor. 

Özellikle, Çalışma Bakanlığı ve İŞKUR'a bağlı olmayan, kayıt dışı binlerce çalışan olduğu belirtilirken ailelerin daha düşük komisyon ücretlerinden dolayı tercih edebileceği paylaşıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...