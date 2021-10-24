Çocuk hırsızdan 30 bin liralık telefon soygunu

İstanbul’da Bağcılar ve Bayrampaşa’da biri çocuk iki kişi iki ayrı telefoncudan 30 bin liralık telefon çaldı.

Geçtiğimiz haftalarda meydana gelen olayda, yaşı büyük olan kişi her iki dükkanda da iş yeri sahibiyle konuşurken, küçük çocuk tezgahta bulunan telefonları çaldı.

Durumu fark eden iş yeri sahiplerinin polise haber vermesiyle şüphelilerin yakalanması için inceleme başlatıldı.

Hırsızların telefon dükkanlarını mesken edindiğini söyleyen dükkan sahibi Cafer Yalçın, “Dükkana gelip yüksek modelli cihazları gözlerine kestiriyorlar. Bunları aslında satamazlar. Ya yurt dışına gönderiyorlar ya da parçalayıp satıyorlar. Yoğun bir gündü tamir işlerim vardı. Vatandaş önümü kapattığı için çocuğu görmedim. O sırada tezgahı açıyor, benim küçük çocuğum da orada duruyor ama ufak olduğu için anlamıyor. Gidip arkasından tezgahı kapatıyor. O kapatmasa belki daha önce fark ederdim. Sonra telefonu alıp gidiyorlar. Telefonun değeri 14 bin lira civarında” dedi.

“DİKKAT ETSİNLER, FARKLI BAYİLERDE DE HIRSIZLIK OLMUŞ”

Dükkanı soyulan Mehmet Akkuş ise, “Çocuk ve yanında 17-18 yaşlarında bir genç vardı. Çocuğu da işlerine alet ediyorlar. Telefonu alırken alarm susturucu takıyor. 30 saniye sonra alarm çalıyor. Bizde öyle öğrendik. Sonra kameradan tespit ettik. Dışarısı kalabalıktı peşinden de gidemedik. Dikkat etsinler. Farklı bayilerde de hırsızlıklar olmuş” diye konuştu.

Görüntülerde yaşça büyük olan şüphelinin iki dükkanda da görevlileri oyaladığı, küçük çocuğun ise telefonları çalıp tişörtünün içine attığı ve ardından görevliyle konuşan kişiye haber verdiği, ikilinin dükkanlardan hızla uzaklaştığı görülüyor.

Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde yaşı büyük olan şüphelinin iki dükkanda da görevlileri oyaladığı, küçük çocuğun ise telefonları çalıp tişörtünün içine attığı ve ardından görevliyle konuşan kişiye haber verdiği, ikilinin dükkanlardan hızla uzaklaştığı görülüyor.