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Çocuk istismarcısına gözaltı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde sosyal medya hesapları üzerinden çocuklara istismarda bulunduğu ve müstehcen paylaşımlar yaptığı iddia edilen Fuat Akbulut isimli kişi gözaltına alındı.

Çocuk istismarcısına gözaltı

Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "Fuat Akbulut" isimli sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın açan M.A'nın yaşı küçük çocukları istismar ettiği, müstehcen sohbetler ve paylaşımlar yaptığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelinin evinde bulunan dijital malzemelere ise el konuldu.

2010'DA AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL RAPORU

Emniyetteki işlemleri süre zanlının, uzman çavuşken 2010 yılında akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle emekliye sevk edildiği öğrenildi.

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