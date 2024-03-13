Çocuk otomobilin altında kaldı: Yardım için camdan atladı

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi Varlık sokakta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, H.D. idaresindeki otomobil, İhsan Dikmen İlkokulu öğrencisi Aynur Ü.'ye (10) yolun karşısına geçmek istediği sırada çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle çocuk aracın altında yaklaşık 6 metre sürüklenirken, yardımına çevrede bulunan esnaf ve vatandaşlar koştu.
Aynur Ü., vatandaşların yardımıyla otomobilin kaldırılmasıyla kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuk yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
ÇOCUĞA YARDIM ETMEK İÇİN EVİNİN CAMINDAN ATLADI
Kazanın yaşandığı yere yakın bir evde yaşayan vatandaşın ise camdan atlayarak çocuğun yardımına koştuğu görüldü. Küçük çocuğun Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürerken sürücü H.D. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaza anı ve sonrasında yaşananlar bir evin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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