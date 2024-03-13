Çocuk otomobilin altında kaldı: Yardım için camdan atladı

ÇOCUĞA YARDIM ETMEK İÇİN EVİNİN CAMINDAN ATLADI



Kazanın yaşandığı yere yakın bir evde yaşayan vatandaşın ise camdan atlayarak çocuğun yardımına koştuğu görüldü. Küçük çocuğun Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürerken sürücü H.D. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Kaza anı ve sonrasında yaşananlar bir evin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.