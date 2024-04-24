Çocukları dövülerek öldürülen aileden karara tepki: Bir çocuğun hayatı bu kadar ucuz olamaz

OLAYIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Kıvanç Uman ile sanıkların ettiği kavga ve izleyenlerin söylemleri cep telefonu kamerası ile çekilen videoya yansıdı. Mahkeme dosyasına giren videoda Kıvanç Uman ile sanık Y.K.’nın kavga ettiği, Kıvanç’ın yere düşmesinin ardından Y.K.’nın art arda vurduğu anlar yer aldı. Çevrede bulunanların ‘Vur lan vur’, ‘Uzaklaşsanıza lan’, ‘Patlat patlat’, ‘Lan vursana yüzüne’, ‘Gücü kalmadı çak artık’, ‘Karnına diz at bir tane’ gibi söylemlerinin bulunduğu videonun devamında H.M.K.’nın Kıvanç Uman’a yumruk attığı görüntüler yer aldı.



İKİ SANIĞA 8, BİR SANIĞA 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI



Kayıt altına alınan duruşmada mahkeme heyeti sanıklar hakkında kararını açıkladı.

‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklu yargılanan H.M.K. ve Y.A. hakkında mahkeme, eylemin ‘Ağırlaştırılmış yaralama’ olduğunu belirterek 12 yıl hapis cezası, suç tarihinde 16 yaşında olması nedeniyle indirim uygulayarak 8 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklu yargılanan Y.K. hakkında mahkeme, eylemin ‘Ağırlaştırılmış yaralama’ olduğunu belirterek 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, aksi ispat edilemeyen savunmasına göre maktulden kaynaklanan haksız tahrik altında işlendiği sonucuna varılarak indirim uygulanmasına karar verildi. 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar veren mahkeme, sanığın 14 yaşında olması nedeniyle tekrar indirim yaparak 3 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Ayrıca Y.K. hakkında ‘Hakaret’ suçundan açılan dava ise düşürüldü. ‘Azmettirme’ suçundan tutuksuz yargılanan A.B.K. ve Y.S.K. hakkında ise mahkeme, beraatlerine karar verdi.



MAHKEME BAŞKANI VE ÜYE KARŞI OY KULLANDI



Mahkeme başkanı sanık Y.K. hakkında karşı oy kullandı. Gerekçede, Y.K.’nın Kıvanç Uman’a ölümcül darbeyi vurduğu konusunda şüphe olması nedeniyle maktulün ölümünden sorumlu tutulamayacağı, eylemin ‘Kasten yaralama’ suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, bu suçun da şikayete tabi ve maktulün şikayet hakkını kullanmadan ölmesi nedeniyle düşme kararı verilmesi gerektiği ifadeleri yer aldı.



Üye hakim ise H.M.K., Y.K. ve Y.A. hakkında ‘Ağırlaştırılmış yaralama’ kararında temel cezanın belirlenmesine aynen katıldığını belirtti. Y.K.’nın Kıvanç Uman’ı düelloya davet ettiğini, Kıvanç’ın da bu düelloyu kabul ettiğini belirten üye hakim, Y.K. ve onu destekleyen diğer sanıkların toplu halde karşılıklı birbirlerini darp ederek kavga etmeleri olayında kız meselesi yüzünden aralarındaki husumet ve karşılıklı birbirlerine söyledikleri iddia edilen hakaret sözleri ile karşılıklı darpta bulunmaları nedeniyle Y.K., Y.A. ve H.M.K.’nın video ve aksi kanıtlanamayan savunma beyanları karşısında atılı suçları tahrik altında işlediklerini ve bu nedende cezalarında ayrı ayrı makul oranda indirim yapılması gerektiği halde H.M.K. ve Y.A.’nın cezalarında indirim yapılmaması nedeniyle karşı oy kullandığını açıkladı.



Üye hakim ayrıca A.B.K. ve Y.S.K’nın video görüntüleri ve beyanlarla sabit olan şekilde maktulün etrafını çeviren bir kalabalık olarak orada bulunmaları ve diğer sanıkların maktulü darp etmeleri yönünde sözle teşvik edip, tezahürat yaparak ve alkışlamak suretiyle suçun işlenmesi sırasında bu şekilde yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmaları nedeniyle ‘Yardım etme’ suçundan ayrı ayrı cezalandırılmaları gerektiğini bildirerek karşı oy kullandı.