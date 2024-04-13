Çocukların kavgasına aileler de dahil oldu: 1’i ağır 4 yaralı

Eskişehir’de yabancı uyruklu 2 çocuğun kavgasına aileler de dahil oldu. Kısa sürede büyüyen kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili olarak 8 kişiyi gözaltına aldı.

Çocukların kavgasına aileler de dahil oldu: 1’i ağır 4 yaralı

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’de çocukların kavgasına aileler dahil olunca, olaylar büyüdü.

Olay, Odunpazarı ilçesindeki Kurtuluş Mahallesi’nde dün yaşandı.

Kısa sürede büyüyen kavgada 2 yabancı uyruklu grup adeta birbirine girdiği anlar cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Çocukların kavgasına aileler de dahil oldu: 1’i ağır 4 yaralı - 1

Kavgada ortalık savaş alanına dönerken, olayda 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Polis ekiplerince kaza çalışmalar olaya müdahile edilirken konuyla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

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