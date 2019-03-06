Malatya'da İsmail Çetin idaresindeki 44 DB 407 plakalı belediye çöp kamyonu, Malatya-Elazığ Karayolu Çöşnük Kavşağı'nda, Derviş Çakın yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyon, yön tabelasının direğine çarparak durdu.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Nimet ve Kerim Arda Aluçlu, Sevim, Hatice ve Betül Çakın ile Hacer ve Halil İbrahim Yasul yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi altına alındı.
Yaralılardan, Hacer ve Halil İbrahim Yasul ile İsmail Çetin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.