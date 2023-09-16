Çöp kamyonu kavşakta kamyonete çarptı: 4 ölü, 4 yaralı

Çiftin oğulları Önder Çağlayan (10) ile çöp kamyonunun şoförü İbrahim Doğan, yanındaki Selami Kahraman (31) ve Sezer Hayta (27) yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Önder Çağlayan’ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

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