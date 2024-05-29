Çöp kamyonundan yasak yerde "U" dönüşü: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Esenyurt'ta Erzurum Kongre Caddesi üzerinde "U" dönüşünün yasak olduğu alanda dönüş yapan Mehmet A.'nın kullandığı 34 KIR 417 plakalı çöp kamyonu, o esnada yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu Hasan C.'ye (8) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından çöp kamyonunun şoförü Mehmet A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay yerinde hayatını kaybeden Hasan C.’nin cenazesi ambulans ile hastane morguna kaldırıldı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde çöp kamyonunun çocuğa çarptıktan sonra bir süre daha yoluna devam ettiği görülüyor.