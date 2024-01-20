Çorlu'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Cemaliye Mahallesi Balık Pazarı Caddesi üzerinde boş bir dükkanda sohbet eden S.Ç. ve U.K. içeri giren M.K.’nin henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırısına uğradı.

Kurşunların isabet ettiği S.Ç. ve U.K. kanlar içinde kaldı. Yaralı şahıslar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



SALDIRGAN YAKALANDI

Olay yerinden kaçan şüpheli M.K., yaklaşık yarım saat sonra asayiş ekipleri tarafından Çorlu Kalesi mevkiinde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.