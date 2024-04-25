Çorlu'daki tren kazası davasında karar

Bugün belki de ilk kez kamu görevlilerinin ceza aldığı, tutuklandığı bir davaya şahit olduklarını aktaran Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"22 yıldır yerleştirilmiş cezasızlık kültürünün ilk kez geriletildiği, ülkeyi yönetenlerin, 'Benim bürokratıma, benim yöneticime, kamu görevlime dokundurtmam. Çünkü verdiğim kanunsuz emirleri onlar uyguluyor. Onlar yargılanırsa bundan sonra sözümü dinlemezler' mantığıyla hiçbirini feda etmeyenlerin bugün halkın göstermiş olduğu büyük dirayet ve dayanışma sonucunda geri adım attıklarını görüyoruz.

Bugün buradan bu sonuç alınıyorsa bu bir kazanımdır, direnenlerin, mücadele edenlerin, dayanışma gösterenlerin başarısıdır, onların zaferidir. Halktan, milletten güçlü kimse yoktur. Bundan sonra biz birlikte durdukça, birlikte mücadele ettikçe kötülük gerilemeye, geri adım atmaya, mahkum olmaya ve kaybetmeye devam edecek. İyiler kazanacak, anneler kazanacak, mağdurlar kazanacak."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye'de yeni bir siyasi iklim olduğunu, bu iklimin siyasi partinin yarattığı, başardığı bir iklim değil, mağdurların, mazlumların, unutulanların, yok sayılanların ve hakkı yenip, yok sayılmaya çalışanların mücadelesine omuz veren, nefes veren, herkesin yarattığı bir iklim olduğunu" sözlerine ekledi.