Çorlu'daki tren kazası davasında tutuklama kararı

Tekirdağ Çorlu'da 4 yıl önce 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası davasında mahkeme, o dönem TCDD 1. Bölge Müdürlüğü'nde bakım servis müdürü olan Mümin Karasu için tutuklama kararı verdi. Karasu, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne yol açmakla suçlanıyor.

Çorlu'daki tren kazası davasında tutuklama kararı

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Tren kazası davasında mahkeme heyetinin çekilme kararı kaldırıldı

'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin haklarında kamu davası açılan 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 11. duruşmaya Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 1. Bölge Müdürlüğü eski Bakım Servis Müdürü Mümin Karasu'nun SEGBİS ile katılması bekleniyordu ancak mahkemeye katılmadı.

Çorlu'daki tren kazası davasında tutuklama kararı - 1

Gece yarısına kadar süren duruşmada mahkeme heyeti Mümin Karasu’nun tutuklanma talebiyle yakalanmasına karar verdi.

Mahkeme, 12 sanık hakında da yurt dışı çıkış yasağı koyarak, adli kontrol şartı getirdi. Duruşma, 11 Ocak 2023 tarihine ertelendi.

Çorlu'daki tren kazası davasında tutuklama kararı - 2

ÇORLU'DAKİ TREN KAZASI FACİASI

8 Temmuz 2018'deki kazada Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treni Çorlu yakınlarında raydan çıkarak devrilmişti.

Kazada 7'si çocuk 25 kişi hayatını kaybetmiş, 328 kişi de yaralanmıştı.

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