Corona virüs yoğun bakım servislerinde hasta sayısı azaldı

Türkiye'de corona virüs salgını, aşılamanın etkisiyle birlikte kırılma eğiliminde devam ederken, bu durum hastanelerde yoğun bakım ünitelerinde de etkisini gösterdi.



Başkentte hastanelerde Covid-19 yoğun bakım ünitelerinde hasta sayıları, büyük oranda düştü. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesi’nde corona virüs hastalarına ayrılan 25 yataktan sadece 9'u dolu durumda.



"AZALMAYI HİSSEDEN EKİPTEYİZ"



Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Ayşe Özcan, sayıların düşmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Burası 25 yataklı, üçüncü basamak bir yoğun bakım. Yani her türlü imkanın olduğu her türlü tedaviyi yapabildiğimiz bir ünitedeyiz. 25 yataklı yoğun bakım ünitemizi Covid-19 için ayırmıştık; fakat şu an çok mutluyuz çünkü şimdi burada sadece 9 hasta yatıyor" şeklinde konuştu.

Özcan, "Hasta sayılarımız gittikçe azaldı, azalıyor. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Ocak- şubat aylarına göre çok daha iyi durumdayız. Çok belirgin azalma var. Ekranlarda her gün açıklandığında azalmayı izliyoruz ama biz o azalmayı hisseden ekipteyiz" dedi.



"AŞILAMANIN ETKİSİ BÜYÜK"



Prof. Dr. Özcan, sayıların düşmesinde kısıtlama ve aşılamanın önemine dikkat çekerek, "Vakaların azalmasında birçok faktör var ama en önemlisi herhalde aşılama ve kapanma uygulaması olarak söyleyebiliriz" diye konuştu.



"YÜZDE 60 ORANINDA AZALMA"



Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin corona virüs yoğun bakım servisinde de vaka sayısı, son dönemde yüzde 60 oranında azaldı. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, corona virüs yoğun bakım servisinde yüzde 60 oranında azalma olduğunu belirterek, "Hastanelerimizde hem kapanma tedbirleri hem dünyadaki 3'üncü dalganın etkisinin azalması hem de aşılanmanın çok ciddi etkisini gördüğümüz için çok ciddi oranda azalma var. Yüzde 60 oranında bir azalmadan bahsedebiliriz. Şu anda yoğun bakımımızda, kliniklerimizde boş yatak olması bizim için tabi ki yüz güldürücü bir gelişme" dedi.