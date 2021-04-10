Corona virüslü anne doğum yaptı: Lohusada karantinadaydım

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Corona virüs testi pozitif olan Selma Yeşilova'nın bebeği negatif doğdu.

İstanbul'da yaşayan Selma ve Ercüment Yeşilova çifti, geçen kasım ayında corona virüse yakalandı. 9 ay 5 günlük hamile olan ve doğumuna kısa bir süre kalan Selma Yeşilova'nın hastalığın 5'inci gününde sancıları başladı.

Corona virüs pozitif olduğu için doğum yapmaktan korkan ve bebeği için endişelenen genç anne adayı, önce hastaneyi aradı. Hekimler özel tedbirlerle doğumun gerçekleşebileceğini söyledi. Sezaryene alınan genç kadın, Tuna adında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Doğum sonrası testleri yapılan Tuna bebek, corona virüs negatif çıksa da aile 15 gün boyunca karantinada kaldı. Lohusalık sürecini yardıma en ihtiyacı olan dönemde ailesinden uzakta geçirdiğini anlatan Selma Yeşilova, yaşadığı psikolojik zorlukları anlattı.

"DOĞUM SONRASI DA AYNI KORKULARI YAŞADIM"



Bu süreçte gerçekten çok korktum diyen Selma Yeşilova, “Hem kendim hem bebeğim için endişelendim. İnternet üzerinden bu süreçte devamlı araştırma yapmıştım. Bebeğe corona virüs bulaşmayacağını duymuştum. Sonrasında emzirebileceğimi öğrendim. Aslında çok olumlu şeyler okudum ama yine de kontrol edilebilir bir kaygı seviyesi değildi. Doğum sonrası da aynı korkuları yaşadım. Karantina sürecimiz oldu, bebeğim, eşim ve ben çekirdek aile şeklinde 15 gün karantinada kaldık. Herkesin annesi, kardeşi ile geçirdiği lohusalık sürecini biz yalnız kalmak zorundaydık. Bu psikoloji de ayrı bir zorluktu. Ama her şey geçti ve hepimiz şu anda iyiyiz" diye konuştu.

TUNA BEBEK DOĞUMDAN SONRA 10 GÜN HASTANEDE YATTI



Tuna bebeğe doğar doğmaz test yapıldığını anlatan anne Yeşilova, “Corona virüs testi negatif çıktı. Maskemizi 15 gün boyunca aynı ev içinde hiç çıkarmadık. Doğum sonrası bebeğim 1 aylıkken burun tıkanması, ateş şikayetiyle hastaneye başvurduk. 10 gün hastanede kaldı. Aslında corona virüs testi tekrar yapıldı. Yine negatif çıktı. Ancak corona virüs nedeniyle semptomları bu şekilde gelişti. Şu anda çok iyi ama herhangi bir şeyi kalmadı" dedi.



"İÇ MOTİVASYON VE AİLE DESTEĞİ ÖNEMLİ"



Corona virüse karşı kendisini aylarca koruduğunu ancak doğuma kısa bir süre kala hastalığa yakalandığını anlatan genç anne diğer anne adaylarına şu tavsiyelerde bulundu:



"Kendimi koruyordum ama vaka sayılarına baktığımızda bu durum kaçınılmaz son gibi görünüyor. Bu eğer doğuma az bir süre kala anne adaylarını bulursa moral ve motivasyon, aile desteği çok önemli. İç motivasyonu kurmak gerekiyor. Kendilerini biraz motive ederek iyi bakarak dengeli beslenerek kendilerini korumaya çalışsınlar."

SEZARYENLE DOĞUM GERÇEKLEŞTİ



Nöbetçi uzman kadın doğumcu olarak hastanede çalıştığı gece Selma Yeşilova'dan bir telefon geldiğini söyleyen Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi Kadın Doğum Kliniği'nden Op. Dr. Mine Fisun Ergül, “Gebemiz geldi corona virüs pozitif ancak suyu gelmiş ve doğum ağrıları başlamış. Biz de acil ekibi olarak gerekli tedbirleri alarak maske ve izolasyon odamızla hastamızı değerlendirdik. Doğumun başladığını belirledik. Suyu gelmiş olmasına rağmen rahim ağzında açıklığı olmadığı için sezaryen planlamamızı yaptık. Ameliyathanemizi uygun koşullarda hazırladık. Ekibimizi koruma altına alarak da doğumu gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.



"HER GÜN 5-6 ANNEDEN TELEFON ALIYORUZ"



Annenin doğum sonrası ateşinin yüksek olduğunu hatırlatan Op. Dr. Mine Fisun Ergül, corona virüs testi pozitif olan anne adayları için şu uyarılarda bulundu:



“Enfeksiyon hastalıkları uzmanımızla koordineli şekilde doğum sonrası tedavisi devam etti. Doğumdan 2 gün sonra da sağlıklı şekilde taburcu ettik. Vaka sayısı çok arttığı için her gün en az 5-6 telefon alıyoruz. 'Takipli hastanızız, corona virüs tanısı aldık diye çok telefon geliyor. Temaslı olan anne adayları da kaygıyla bizi arıyor. Acil bir durum gelişmediği müddetçe karantina sürelerini tam doldurmaları gerektiğini söylüyoruz. Eğer oldu da annenin acil bir durumu gelişir, ağrısı olursa mutlaka bizi bilgilendirerek hastane kabulünü yapıyoruz. Anne adayları corona virüse yakalandıysa eğer korkmasınlar. Doğum sağlıklı şekilde gerçekleşiyor. Ama tedbir almak daha önemli. Birincisi bu süreçte gebeye aşı yapmıyoruz. İkincisi de gebe corona virüse yakalandığında anne hayatını tehdit eden boyuta gelmediği sürece anne corona virüs ilacı kullanmıyor."

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