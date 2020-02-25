'Corona virüsü Türkiye'ye geldi mi' sorusuna Bakan Fahrettin Koca'dan açıklama

Corona virüsü yayılmaya devam ediyor.

Virüsten ölenlerin sayısı 2707'ye çıkarken, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye virüs bulaştı.

İNTERAKTİF HARİTA: CORONA VİRÜSÜ HANGİ ÜLKELERİ ETKİLİYOR?

Ankara'da Tahran'dan gelen uçakta corona virüsü alarmı verildi. Türkiye'ye corona virüsünün bulaşıp bulaşmadığı merak edilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Twitter hesabından açıklama yaptı.

Koca'dan paylaşımında, "Tekrar hatırlatmak isterim ki, ülkemizde Yeni Koronavirüs vakasına rastlanmamıştır. İlgili bakanlıklarımızın iş birliği, Bilim Kurulumuzun rehberliği ve tecrübeli sağlık çalışanlarımızla, ülkemizi bu hastalıktan korumak için azami çaba sarf etmekteyiz" dedi.

CORONA VİRÜSÜ'NE YAPAY ZEKALI ÖNLEM