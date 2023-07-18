Çorum Sanayi Sitesi'nde yangın

Çorum Sanayi Sitesi'ndeki hurdalıkta çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor. Araçların olduğu bölgede zaman zaman patlamalar meydana geliyor.

Çorum Sanayi Sitesi'nde yangın
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Sanayi sitesi 32. Sokak'ta bulunan hurdalıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çorum Sanayi Sitesi'nde yangın - 1

Hurdalıktaki onlarca aracın etkilendiği yangın sırasında zaman zaman patlamalar da meydana geliyor.

Yangından, hurdalığın yan tarafında bulunan ağaçlandırma sahasındaki fidanlar da zarar gördü.

Alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.

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