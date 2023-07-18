Çorum Sanayi Sitesi'nde yangın

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Sanayi sitesi 32. Sokak'ta bulunan hurdalıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hurdalıktaki onlarca aracın etkilendiği yangın sırasında zaman zaman patlamalar da meydana geliyor.
Yangından, hurdalığın yan tarafında bulunan ağaçlandırma sahasındaki fidanlar da zarar gördü.
Alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.
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