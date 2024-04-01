Çorum Seçim Sonuçları 2024: Çorum Belediye Seçim Sonuçlarını Kim Kazandı? Çorum İlçe İlçe Yerel Seçim Sonuçları

Çorum Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Çorum'da oyların yüzde 100'ü sayıldı. Kazanan aday ve sonuçlar şöyle;
Açılan Sandık: %100
AK Parti - Halil İbrahim Aşgın - Yüzde 40.55
CHP adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu - Yüzde 36,98
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Çorum İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?
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Çorum ilçe ilçe seçim sonuçları:
Merkez Seçim Sonuçları
Alaca Seçim Sonuçları
Bayat Seçim Sonuçları
Boğazkale Seçim Sonuçları
Dodurga Seçim Sonuçları
İskilip Seçim Sonuçları
Kargı Seçim Sonuçları
Laçin Seçim Sonuçları
Mecitözü Seçim Sonuçları
Oğuzlar Seçim Sonuçları
Ortaköy Seçim Sonuçları
Osmancık Seçim Sonuçları
Sungurlu Seçim Sonuçları
Uğurludağ Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Çorum Seçim Sonuçları Hangi Aday Önde?
Halil İbrahim Aşgın Seçim Sonuçları
Ahmet Ertekin Seçim Sonuçları
Hasan Kabak Seçim Sonuçları
Naciye Akdoğan Seçim Sonuçları
Yaşar Anaç Seçim Sonuçları
Ümit Küçükbayatlılı Seçim Sonuçları
Erol Celep Seçim Sonuçları
Bedii Onan Seçim Sonuçları
Adnan Okur Seçim Sonuçları
Şeyma Kayhan Seçim Sonuçları
Mustafa Pak Seçim Sonuçları
İsmail Barış Coşgunsu Seçim Sonuçları
Ayten Doğan Seçim Sonuçları
Hasan Levent Çöphüseyinoğlu Seçim Sonuçları
İbrahim Çevik Seçim Sonuçları
Doğan Kaygalak Seçim Sonuçları
Murat Teryaki Seçim Sonuçları
Cafer Tayyar Doğan Seçim Sonuçları
Yunus Emre Özdemir Seçim Sonuçları
Faruk Cıdık Seçim Sonuçları
Mehmet Patlar Seçim Sonuçları
Burhan Sönmez Seçim Sonuçları
OY PUSULALARI NE RENK?
Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak.
OY KULLANMA İŞLEMİ SAAT KAÇTA BİTECEK?
Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy verme işlemi saat 16.00'da biterken; diğer illerde oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.
BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE NELER İÇİN OY VERİLECEK?
Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek.
ÖNCE HANGİ OYLAR SAYILACAK?
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ
Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:
Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.
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