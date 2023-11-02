Çorum'da feci kaza: 2 ölü

Çorum'da R.Ç'nin kullandığı TIR, Çorum-Mecitözü kara yolu Elvançelebi köyü yakınlarında, Arif Alagöz idaresindeki traktörle çarpıştı.

TIR, traktörü yaklaşık 75 metre sürükledi.



İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada, traktör sürücüsü ile traktördeki eski Elvançelebi Belde Belediye Başkanı Hamdi Özseçer hayatını kaybetti, Nevzat Vural yaralandı.

