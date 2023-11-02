Çorum'da feci kaza: 2 ölü

Çorum'da TIR ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. TIR şoförü gözaltına alındı.

Çorum'da feci kaza: 2 ölü

'da R.Ç'nin kullandığı TIR, Çorum-Mecitözü kara yolu Elvançelebi köyü yakınlarında, Arif Alagöz idaresindeki traktörle çarpıştı.

TIR, traktörü yaklaşık 75 metre sürükledi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, traktör sürücüsü ile traktördeki eski Elvançelebi Belde Belediye Başkanı Hamdi Özseçer hayatını kaybetti, Nevzat Vural yaralandı.

Çorum'da feci kaza: 2 ölü - 1

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenazeler de aynı hastanenin morguna konuldu. TIR şoförü gözaltına alındı.

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