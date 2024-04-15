Çorum'da otomobil ile cip çarpıştı: 6 yaralı

Çorum'da Seyfettin K. İdaresindeki cip ile Cemil F.’nin kullandığı otomobil, Ulukavak Mahallesi Söğütlüevler Caddesi ile Mahmutevler 27. Sokak kesişiminde çarpıştı.



Kazada, sürücülerle otomobilde bulunan Zeynep F, Enes F, Sultan Ç. ve Toprak Y. yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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