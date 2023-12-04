Çorum'da pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralı

Olay Çorum'da Cemilbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olay yerine gelen S.B. ile F.Ş. cadde üzerinde babasıyla yürüyen O.D.’ya pompalı tüfek ile ateş açarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı.



Silah seslerini duyan vatandaşların yaptığı ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan O.D., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Silahlı saldırı olayının gerçekleştiği cadde üzerinde park halinde bulunan üç araç da pompalı tüfekten çıkan saçmaların hedefi oldu. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çok sayıda kovan ele geçirdi.



Polis ekipleri silahla yaralama olayını gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan S.B. İle F.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattılar.



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