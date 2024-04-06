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Çorum'da TIR ve 2 otomobil çarpıştı: 9 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde TIR ve 2 otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Çorum'da TIR ve 2 otomobil çarpıştı: 9 kişi yaralandı

'da Şahin Y. idaresindeki TIR, Alaca ilçesi Zile Kavşağı'nda Metin A'nın kullandığı otomobil ve Erdal Y'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Erdal Y. ile otomobillerde bulunan Göktuğ Y, Muhammed Y, İmran Y, Elif A, Emine A, Buse A, Azra A. ve Nisa A. yaralandı.

Çorum'da TIR ve 2 otomobil çarpıştı: 9 kişi yaralandı - 1

Sağlık ekiplerince ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İmran Y. buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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