Çorum'da valilik binası önünde silah sesleri

Çorum'da valilik ek hizmet binası önünde, husumetli oldukları kişiye silahla ateş eden 2 kişiden 1'i kovalamaca sonucu yakalandı.

Çorum'da valilik binası önünde silah sesleri

'da M.A. ve Ş.Ç. ile husumetli oldukları S.G. arasında Gazi Caddesi'ndeki valilik ek hizmet binası önünde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.A. ve Ş.Ç. silahla ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

Çorum'da valilik binası önünde silah sesleri - 1

Saldırganlardan M.A. polisin kovalamacası sonucu kısa sürede yakalandı. Diğer saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, silahlı saldırı sırasında valilik ek hizmet binasına giren ve saldırıdan yara almadan kurtulan S.G'nin binanın diğer kapısından çıkarak olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

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