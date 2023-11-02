Çorum'da valilik binası önünde silah sesleri

Saldırganlardan M.A. polisin kovalamacası sonucu kısa sürede yakalandı. Diğer saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.



Öte yandan, silahlı saldırı sırasında valilik ek hizmet binasına giren ve saldırıdan yara almadan kurtulan S.G'nin binanın diğer kapısından çıkarak olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

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