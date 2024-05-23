Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamada saat 17.57 sıralarında merkez üssü Çorum'un Mecitözü ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde bir deprem olduğu bildirildi.

Sarsıntının derinliği 13.3 kilometre olarak açıklandı.

Deprem, çevre illerden de hissedildi.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, deprem nedeniyle henüz herhangi bir olumsuzluk kaydedilmediğini söyledi.



İlgili kurumların gerekli çalışmaları başlattığını belirten Dağlı, Çorum halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.



Depremin hafif hissedildiği Çorum'un Sungurlu ilçesinde ise Sunguroğlu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığında tavan kısmındaki sıva döküldü.



Tavandan düşen sıva parçalarının yaralanmaya sebep olmadığı bildirildi.