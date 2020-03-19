Cuma günü ve kandilde camiler kapalı

Diyanet İşleri Başkanlığı, corona virüsle mücadele için yeni önlemler aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın imzasıyla 81 il müftülüğüne yeni önlemleri içeren bir yazı gönderildi.

İslam’ın ana gayelerinden birinin insanın can güvenliğini sağlamak olduğunu ve İslam hukukunun, zararı önlemek fayda sağlamaktan daha önemlidir, temel ilkesine dikkat çekildi.



Yeni tip corona virüsle mücadele amacıyla devletin ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın din hizmetlerinin icrası ile ilgili aldığı tedbirlerin hatırlatıldığı yazıda, "Vatandaşlarımızın sağlığını korumayı, bilhassa yaşlılarımızın can güvenliğini sağlamayı hedefleyen ve muhtemel zararları önlemeye yönelik olan bu kararların uygulanması insani ve vicdani bir sorumluluktur” ifadeleri kullanıldı.



Bazı kişilerin, vatandaşların dini hassasiyetlerini istismar ettiğinin ve camilerde alınan önlemleri zafiyete uğratacak davranışlar sergilediğinin tespit edildiği belirtilen yazıda, corona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler sona erinceye kadar ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla kamu kurum ve kuruluşları, Kuran Kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dahil olmak üzere cuma günü ve kandil gecesi camilerin kapalı tutulacağı ve cuma namazı için sala okunmayacağı bildirildi.