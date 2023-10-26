Cumhur İttifakı'ndan yerel seçim iş birliği

Cumhur İttifakı yerel seçim iş birliği heyetleri bir araya geldi.

Alınan bilgiye göre, AK Parti heyetinde, Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, MHP heyetinde ise Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül yer alıyor.



Heyetlerin ilk toplantısı, AK Parti Genel Merkezi'nde saat 16.00'da başladı.

GENEL İLKELER VE PRENSİPLER ELE ALINACAK



Heyetlerin görüşmesinde, yerel seçime ilişkin genel ilkeler ve prensiplerin ele alınması ile partiler arasında iş birliği seçenekleri ve başta büyükşehirler olmak üzere il bazlı değerlendirmelerin yapılması bekleniyor.



Her iki parti de görüşmeler öncesinde yaptıkları ön çalışma kapsamında, geçmiş dönemdeki seçimleri, sonuçları, oy oranları ve aday profilleri açısından analiz etti.



AK Parti, 1950'den 2023'e kadar yapılan seçimlerin sonuçları ile bu süreçte parti ile benzer çizgideki partilerin oy oranlarını il, ilçe ve belde bazında ele aldı.



MHP de heyetler arası görüşme öncesi çalışmasını tamamladı. Parti, 2009'dan itibaren yapılan yerel seçimleri oy oranları başta olmak üzere tüm yönleriyle mercek altına aldı, 2018 ve 2023 genel seçim sonuçları da ayrıca değerlendirildi.



KARARI ERDOĞAN VE BAHÇELİ VERECEK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ortak heyetin çalışmasına ilişkin düzenli bilgilendirilecek ve çalışma onların talimatları doğrultusunda ilerleyecek. Çalışmanın içeriğine ilişkin nihai kararı, Erdoğan ve Bahçeli verecek.