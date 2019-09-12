Cumhurbaşkanı Erdoğan, demorkasi tarihine kara bir leke olarak geçen 12 Eylül'ün, utançla hatırlandığını belirtti.
Erdoğan mesajında, "O karanlık günlerde haksız şekilde darbecilerin zulmüne uğrayan, işkence gören, idam edilen tüm vatandaşlarımızı saygıyla ve rahmetle yad ediyorum." ifadesine yer verdi.
"Bu millet, bir daha asla yeni 27 Mayıs'ların, 12 Eylül'lerin, 28 Şubat'ların, 15 Temmuz'ların yaşanmasına izin vermez" diyen Erdoğan, milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 12 Eylül tarihimizde kara bir leke olarak kalacaktır
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül darbesinin 39. yılı dolasıyla bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, demorkasi tarihine kara bir leke olarak geçen 12 Eylül'ün, utançla hatırlandığını belirtti.