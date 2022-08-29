Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te tarihi bir seçim yaşanacak

Afyonkarahisar'daki 30 Ağustos etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'te tarihi bir seçim yaşanacağını belirterek, "Sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar, umutlarını raf ömrünü tamamlamış bayat senaryolara bağlamış durumdalar" diye konuştu.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 29.08.2022 - 19:20 | Son Güncelleme : 29.08.2022 - 20:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te tarihi bir seçim yaşanacak

, Zafer Meydanı'nda Büyük Taarruz’un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: 

"Büyük zaferin 100. yılına ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bir asır önce tüm imkansızlıklara rağmen verilen o destansı mücadeleyi yeniden hatırlıyoruz.

Artık 9 ay var, 2023'ün bizim için yeniden bir zafer yılı olacağına inanıyorum.Tarih bilmez, ahlak bilmez, kutsal tanımaz edepsizlere rağmen bizi ayakta tutan sütunların yıkılmasına izin vermeyeceğiz.

Milletimizin mukaddes değerlerine dil uzatanlar, kutsallarına hakaret edenler hem maşeri vicdanda hem hukuk önünde hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak

Ne 'yi kötü günlerine döndürme çabaları ne de ülkeye tepeden bakanların hezeyanları bizi yolumuzdan alıkoyamaz. 78 şehitliğimizin her biri milletimizin hak, adalet ve hürriyet yolunda verdiği mücadelenin sembolüdür. Türkiye dünyanın en büyük şehitliğidir.

Yıllardır ülkemizi her alanda tarihi nitelikte yatırımlarla tanıştırdık, ülkemize çağ atlattık. Küresel krizlerden kaynaklı hayat pahalılığı karşısında üreticimizi yalnız bırakmadık bırakmayacağız.

Muhalefet tüm mesaisini birbirlerinin kuyusunu kazmaya, ülkenin altını oymaya harcarken biz hizmet götürüyoruz.

2023'te gelecek asrına yön verecek tarihi bir seçim yaşayacak. İmam hatip okullarımızı hedef alıyorlar. 2023 yaklaştıkça sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar, umutlarını raf ömrünü tamamlamış bayat senaryolara bağlamış durumdalar."

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