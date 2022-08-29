Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te tarihi bir seçim yaşanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Meydanı'nda Büyük Taarruz’un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Afyonkarahisar Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Büyük zaferin 100. yılına ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bir asır önce tüm imkansızlıklara rağmen verilen o destansı mücadeleyi yeniden hatırlıyoruz.

Artık 9 ay var, 2023'ün bizim için yeniden bir zafer yılı olacağına inanıyorum.Tarih bilmez, ahlak bilmez, kutsal tanımaz edepsizlere rağmen bizi ayakta tutan sütunların yıkılmasına izin vermeyeceğiz.

Milletimizin mukaddes değerlerine dil uzatanlar, kutsallarına hakaret edenler hem maşeri vicdanda hem hukuk önünde hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak

Ne Türkiye'yi kötü günlerine döndürme çabaları ne de ülkeye tepeden bakanların hezeyanları bizi yolumuzdan alıkoyamaz. 78 şehitliğimizin her biri milletimizin hak, adalet ve hürriyet yolunda verdiği mücadelenin sembolüdür. Türkiye dünyanın en büyük şehitliğidir.

Yıllardır ülkemizi her alanda tarihi nitelikte yatırımlarla tanıştırdık, ülkemize çağ atlattık. Küresel krizlerden kaynaklı hayat pahalılığı karşısında üreticimizi yalnız bırakmadık bırakmayacağız.

Muhalefet tüm mesaisini birbirlerinin kuyusunu kazmaya, ülkenin altını oymaya harcarken biz hizmet götürüyoruz.

2023'te Türkiye gelecek asrına yön verecek tarihi bir seçim yaşayacak. İmam hatip okullarımızı hedef alıyorlar. 2023 yaklaştıkça sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar, umutlarını raf ömrünü tamamlamış bayat senaryolara bağlamış durumdalar."