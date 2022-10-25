Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028'e kadar 500 bin konutun tamamını teslim edeceğiz

Başvuru sayısı 7,5 milyonu aşan Sosyal Konut Projesi'nde ilk konutlar için temel atıldı.

17 İLDE 5 BİN 615 KONUTUN TEMEL ATMA TÖRENİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Sincan'da "İlk Evim, İlk İş yerim Projesi İlk Temel Atma Töreni'nde" konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Kampanyaya başvuru sayısının 8 milyona yaklaşması, ne kadar doğru iş yaptığımızı, ne büyük ihtiyacı karşıladığımızı göstermektedir. Türkiye 2. Dünya Savaşı sonrası maalesef plansız ve oldukça hızlı bir şehirleşme sürecine girmiştir. Ortaya gecekondular ortaya çıkmıştır. Binaların teknik kontrolü yapılamamıştır. Onun için her tür depremde yüreklerimiz ağızlarımıza geldi.

''TOKİ'NİN İNŞA ETTİĞİ KONUT SAYISINI 43 BİNDEN 1 MİLYON 170 BİNİN ÜZERİNE ÇIKARDIK''



Göreve geldiğimizde TOKİ'nin inşa ettiği konut sayısı 43 bindi, biz bunu 1 milyon 170 binin üzerine çıkardık. Başlattığımız son kampanya ile TOKİ vasıtasıyla milletimize sunduğumuz konut sayısını 2 milyona yükseltiyoruz. Kentsel dönüşüm ile üretilen konut sayısı 3 milyonu bulmuş durumdadır.

''EV SAHİPLERİ KİRACILARA ZULMETTİ''



Kira fiyatlarında fırsatçılar, ev sahipleri zulmettiler kiracılara. Bu yüzden kira artış sınırı getirdik.

''2028'E KADAR 500 BİN KONUTUN TAMAMINI BİTİRECEĞİZ''



İki yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabı, 2028'e kadar da 500 bin konutun tamamını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Bugün itibarıyla Türkiye'de artık illerimizin, ilçelerimizin tamamını kuşatan yeni bir şehircilik atılımını başlattık.



''45 İLİMİZDE 80 TARİHİ MEYDANIMIZI YENİDEN CANLANDIRIYORUZ''



45 ilimizde 80 tarihi meydanımızı yeniden canlandırıyoruz. Ankara'da da ilk toplu konut projesi Saraçoğlu Mahallesi'ni yeniden düzenliyoruz. CHP'ye bir sorun 'Siz ne yaptınız?' diye. 2023'te milletimizin desteğini tekrar alarak Türkiye Yüzyılı'nın inşasını sürdüreceğiz."

BAKAN KURUM: PROJEYE 8 MİLYONA YAKIN BAŞVURU YAPILDI



Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise özetle şunları söyledi:



''Cumhuriyet tarihimizin en büyük Sosyal Konut Projesi'nden buradan temellerini atacağımız 17 ilimize 85 milyon aziz milletimize selamlarımızı, hürmetlerimizi gönderiyoruz. Bundan tam 40 gün önce Cumhurbaşkanımız milletimize yüz binlerce yeni yuva ve iş yerinin yapılacağının müjdesini verdiler. Bugün de ilk evim ilk iş yerim kapsamında 17 ilimizde aynı anda tam 5 bin 615 yeni yuvamızın temellerini atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün sizler tüm dünyaya devletimizle milletimizin birlikte nasıl bir istikbale yürüdüğünü görüyorsunuz. Türkiye Yüzyılı'nın hangi müjdelere sahne olacağını gösteriyorsunuz. 8 milyona yakın başvuruyla devletine güvenen ve bu kutlu yolda bizi her daim destekleyen 85 milyon kardeşimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.''

PROJENİN AYRINTILARI



Konutlar, yatay mimari esas alınarak inşa edilecek. Binalar, en fazla 4 veya 5 katlı olabilecek.



2+1 konutlar 608 bin TL, 3+1 konutlar ise 850 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılacak.

Proje kapsamında hak sahipleri bu miktarı 240 ay vadede ödeyebilecek.



31 Ekim tarihine kadar Sosyal Konut Projesi için başvuru yapılabilecek.