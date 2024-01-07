Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum

Denizli: Osman Zolan



Düzce: Faruk Özlü

Edirne: Belgin İba

Elazığ: Şahin Şerifoğulları

Erzurum: Mehmet Sekmen

Eskişehir: Nebi Hatipoğlu



Giresun: Aytekin Şenlikoğlu

Isparta: Şükrü Başdeğirmen

Kastamonu: Tahsin Babaş



Kocaeli: Tahir Büyükakın

Muğla: Aydın Ayaydın

Ordu: Mehmet Hilmi Güler

Rize: Rahmi Metin

Samsun: Halit Doğan

Sinop: Yakup Üçüncüoğlu

Tokat: Eyüp Eroğlu

Yalova: Mustafa Tutuk

İstanbul: Murat Kurum



''YENİDEN İSTANBUL...''

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları ise şöyle:

''Yeniden İstanbul... Hazır mıyız? Aşkınız için, salonlara sığmayan şu muhabbetiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI: FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA DİMDİK DURACAĞIZ



İsrail'in alçakça barbarca saldırıları sonucunda şehit düşen 23 bin Filistinli kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Daha fazla kan dökerek çocuk öldürerek abad olacaklarını zannedenler er ya da geç ilahi adaletle yüzleşeceklerdir. Zalimleden hukuk önünde hesap sorulması için gereken her çabayı göstereceğiz. Birileri istiyor diye biz kardeşlerimize sırtımızı asla dönmeyeceğiz. Filistinli kardeşlerimizin yanında dimdik duracağız.



''ADAYLARIMIZA ŞİMDİDEN BAŞARILAR DİLİYORUM''

Bugün burada 31 Mart 2024 seçimlerinde partimizi temsil edecek 11 büyükşehir ve 25 il belediye başkan adayımızı açıklamak üzere bir aradayız. Adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Adayları kapsamlı istişareler, araştırmalar, değerlendirmeler sonunda belirledik. Bu konuda da eksiğimiz fazlamız olabilir. Bu konuda samimi gayret gösterdiğimizden hiç kimse şüphe etmesin. Esasen bizim belediyecilikteki müktesebatımız yeni değildir. Artık 30 yılı bulan şanlı bir geçmişten süzülüp gelen birikim ve donanıma sahibiz.

''BELEDİYECİLİKTE ADETA BİR DESTAN YAZDIK''

Belediyecilikte adeta bir destan yazdık. '94 ruhu' denilen belediyecilik anlayışı ile Türkiye'de yepyeni bir çığır açtık. İstanbul çöp çukur çamur diye tanımlanmıyor muydu? Şu anda karşımda bir slogan var; 'Yeniden İstanbul, yeniden AK Parti.' 'Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazırız, kararlıyız.' Durmak yok. 3 Kasım 2002 seçimleriyle iktidara geldik. Her anı eser ve hizmet siyaseti ile dolu dolu geçen 21 yılı aşkın süredir de iktidarımızı kesintisiz sürdüyoruz. Cumhur İttifakı ile Meclis'te çoğunluğu elde ederek milletimizden 5 yıl daha yetki aldık. Merkezi yönetimde ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetleri belediyelerdeki başarılarla taçlandırmadan Türkiye Yüzyılı hedefimizin eksi kalacağına inanıyoruz. Muhalefet partilerindeki belediyelerin kötü yönetilme faturalarını yeri geldiğinde biz ödemek zorunda kalıyoruz. Kendini değil kentini düşünen kendi hayatını değil halkın hayatını kolaylaştıran kendi bireysel amaçlarının değil şehrinin ve orada yaşayanların gündemi ile yatıp kalkacak belediye başkan adayları ile milletimizin karşısına çıkıyoruz. Seçim startını vereceğimiz Ankara'da 15 Ocak'taki törenimizle adaylarımızla üyelerimizle gece gündüz sahada olacağız. Türkiye 30 büyükşehir ve 519 ilçesi 51 ili ve 403 ilçesi 390 beldesi ile belediyecilikte yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır.

''BİZİM SİYASİ KÜLTÜRÜMÜZDE MİLLETE KÜSME OLMAZ''

Bizim siyasi kültürümüzde millete küsme olmaz. Biz vatandaşlarımıza sadece tercihlerini eser ve hizmet siyasetinden yana kullanmaları tavsiyesinde bulunmakla mükellefiz. Hiçbir insanımızın beceriksizlere tıpış tıpış oy verme mecburiyeti yoktur. Eski Türkiye'de kaldığını umut ettiğimiz kimi senaryolar yeniden tedavüle sürülmeye başlandı. Seçim öncesi zihinler bulandırılmaya çalışılıyor. Her biri 28 Şubat sürecindeki provokasyonların kötü birer kopyası niteliğindeki oyunlarla seçim öncesi zihinler bulandırılmaya çalışılıyor.

''YILLARCA ÖN YARGILARINI GERÇEK ZANNETTİLER''

Yıllarca ön yargılarını gerçek zannettiler. Biraz farklı mahallere kulak verseler bu millet Allah Allah nidaları ile cihanı titretmiş hamuru Müslümanlık ile yoğrulmuş mayası İslam ile atılmış necip bir millettir. Tercih ne olursa olsun başımızın üstünde yeri var.



''HAYAT TARZI, KÖKEN, MEZHEP, İNANÇLAR ÜZERİNDEN PİS BİR OYUN OYNANMAKTADIR''



Hayat tarzı köken mezhep inançlar üzerinden pis bir oyun oynanmaktadır. Cumhuriyetimiz ve onun kurucusu Gazi Mustafa Kemal yine istismara en elverişli malzeme olarak öne sürülüyor. Oysa bu milletin ne cumhuriyet ile ne de Gazi Mustafa Kemal ile bir derdi sorunu vardır. Bu kavramların arkasına saklanarak siyaset yapmak hassasiyet emaresi asla değildir. Tam tersine yalan yanlış söylemlerle bu yönde yapılan çıkışlar siyasi tükenmişliğin işaretidir.



''RİYAD'DAN SİZE EKMEK ÇIKMAZ''

Riyad'dan size ekmek çıkmaz. Tişörtleri farklı bir şekidle boyamak size bir şey kazandırmaz. Samimiyseniz bunu ülke genelinde milli ve yerli olarak ifade edin. İpleri emperyalist güçlerin elinde olan terör örgütleri ile meselesi olan marjinal kesimlerin bizlere yönelik husumetlerini anlayabiliyoruz bizi üzen, ülkemizin ikinci büyük siyasi partisi hüviyetine sahip CHP'nin Türkiye düşmanlarına kuyruk olmasıdır. CHP uzunca bir süresir siyaseten iflas etmiş durumdadır.

''BU SEÇİMLE ÖZGÜR EFENDİYİ DE ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ''

Özgür efendinin genel başkanlık macerası daha başlamadan vesayet gölgesi altında bitmeye yüz tuttu. Bu seçimle Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz. Bunun için öncelikle CHP'nin başındaki zatın teröristlere sahip çıkmaktan vazgeçmesi gerekiyor. Özgür efendi bize sataşarak prim kazanmaya çalışıyor ancak boynunda diyet borcu ile siyaset yapılmaz. Özgür efendi gitsin önce bizimle uğraşmak yerine vasilerinden efendilerinden kurtulsun, anayasal düzene kastetmekten tutuklanan bir teröristi cezaevinden tünel kazarak kurtarmanın derdinde.



''İSTANBUL MURADINA KAVUŞACAK''

İstanbul muradına kavuşacak. İstanbul'u son 5 yıllık fetret devrinden mutlaka çıkartacağız. Yarı zamanlı belediye başkanlığı yapılmaz. İstanbul asla ihmale gelmeyen bir şehirdir. Önce bu şehre aşık olacaksınız. Bugünden itibaren hepimizin görevi ismi açıklanan arkadaşımız için koşturmaktır.''

MURAT KURUM KİMDİR?



Murat Kurum, 1976 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini de burada tamamladı. 1999 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Kurum, yüksek lisansını Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Kentsel Dönüşüm üzerine 2017 yılında tamamladı.