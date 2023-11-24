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Çalışan emekliler de tek seferlik 5 bin liralık ödemeden faydalanacak.

Açıklamayı Öğretmenler Günü dolayısıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

"Emeklilerimiz ile ilgili bir müjdeyi aziz milletimizle paylaşmak istiyorum." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Emeklilerimizin yükünü hafifletmek için geçen ay bir defalık 5 bin lira ilave ödeme kararı almıştık. Kanun teklifimiz TBMM'den geçti ve 10 milyon 430 bin çalışmayan emeklimizin hesabına 5 bin liralık ödemeleri yatırıldı. Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması bizim de içimize sinmeyen bir durumdu. Bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin de yer aldığı emeklilerimizde gönül kırgınlığına neden olduğunu fark ettik.

Pazartesi günkü kabine toplantımızda Çalışma ve Maliye Bakanlıklarımıza gerekli düzenlemenin yapılması talimatını verdim. Bakanlarımız çalışmalarını bugün itibarıyla tamamladı. Kanun teklifini önümüzdeki hafta TBMM'ye sunacağız.

İlk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve bağkurlu esnaf emeklilerimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimizin tek seferlik 5 bin lira ödeme imkanından faydalanmalarını sağlayacağız.15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defalık 5 bin lira ödeme gerçekleştirmiş olacağız. Tüm emeklilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"2002 yılında toplam eğitim öğretim bütçemiz 10,3 milyar lirayken bugün ne oldu biliyor musunuz? Bugün bu miktar 652 milyar liraya çıkmıştır. Şu an kamuda görev yapan öğretmenlerin yüzde 80'i bizim iktidarlarımız döneminde atanmıştır. Her yıl ortalama 40 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik.

Evlatlarımızı parlak yarınlarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz için ne yapsak yetersiz kalacaktır. Öğretmenlerimize haklarının verilmesi konusunda hassasiyetimizin en üst seviyede olduğunu bilmenizi istiyoruz. 60 yıllık bir hayalin ürünü olan öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili AYM'nin kararını da göz önünde bulundurarak gereğini yapacağız. Kanun teklifimizi yakında tüm paylaşlarımızın dikkatine sunacağız.

Mesleki gelişim ve özlük haklarında gereğini yapacağız. Dolar bazında 2002 yılında Kasım itibarıyla bir öğretmen, ek ders hariç, 292 dolar kazanırken, bugün dolar bazında bunun yaklaşık 3 katı maaş alıyor."



