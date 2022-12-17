Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu tartışmasına ilk yorum: Bizansvari taht oyunları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadaki en önemli başlık, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasına yönelik yorumu oldu.

Konuyla ilgili ilk kez açıklama yapan Erdoğan, "Bir mahkeme kararı üzerinden kopartılan fırtınanın gerisinde faşist bir zihniyet var" dedi.

Erdoğan, "Aslında bu tartışmanın ne bizimle ne şahsımla ne de milletimle bir ilgisi var. Çünkü konu bir şahsın hakimlere hakaret ettiği iddiasıyla aldığı mahkumiyet kararından ibaret" diye konuştu.

Ortada siyasi tartışma, fikir kavgası ya da hizmet yarışı da olmadığını dile getiren Cumhurbaşkanı, "Mahkeme kararının açıklanmasının ardından söylenenlere, yazılıp çizilenlere baktığımızda bir taraftan gülüyor bir taraftan da üzülüyoruz. Yalan yanlış bir sürü lafın nasıl iddialı ve emin bir şekilde ifade edildiğini gördükçe gülüyoruz. Birileri kendi iç kavgalarını, bizansvari taht oyunlarını bizim üzerinden yürütmenin peşinde koştuklarını gördükçe de üzülüyoruz" ifadelerini kullandı.

"MAHKEME KARARINI TANIMAMA HAKKI VERMEZ"

"Halbuki karşımızdaki tablo gayet nettir. Anayasanın 138. maddesine göre hakimler görevlerini bağımsız olarak kanuna ve hukuka uygun şekilde yaparlar" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Her zaman söylediğimiz gibi mahkemelerin verdiği her kararı beğenmek mecburiyetinde değildir. Bizim de eleştirdiğimiz hem de en sert şekilde eleştirdiğimiz pekçok mahkeme kararı da olmuştur. Ama bu kimseye hakimlere hakaret etme mahkeme kararını tanımama hakkı vermez. Bizim demokrasiye olan bağlılığımızı kimse sorgulayamaz. Bizim hayatımız yasaklarla mücadelede geçti.



"HENÜZ YASAK YOK"

Konuyla ilgili yargı sürecinin devam ettiğine işaret eden Erdoğan, "Henüz biten yargı süreci, yasak yok. Asıl çarpıklık, yargı sürecinin 6'lı masanın siyasi çekişmesinin mezesi haline getirilmeye çalışılması" dedi. Erdoğan, "İstinafa ve Yargıtay'a gidecek. Mahkeme kararında eksiklik varsa, orada gerekli düzenleme yapılacak" diye konuştu.

ADAY AÇIKLAMA ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı konuşmasında "Avara kasnak gibi toplanıp dağılmaktan başka iş yapmayan altılı masa birbirlerine çalım atmaya çalışmak yerine yüsekleri yetiyorsa adaylarını açıklasınlar. Biz de meydanlarda proje rekabetine gireceğimizi bilelim" sözleriyle altılı masaya aday açıklama çağrısı yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:



"Mardin'i sahip olduğu güzelliklerden koparmak için her türlü fesatlığı denediler ama Mardin asla ne olduğunu unutmadı. Terör belasından kurtuldukça Mardin'de altyapının hakkını vermeye başladığını görmekten memnuniyet duyuyoruz.



Mardin'de petrol arama çalışmalarını hızlandırdık. Bugün 3 petrol kuyumuzun açılışını yapıyoruz. Doğalgaz hatlarımızın açılışını da buradan gerçekleştiriyoruz.

Tüm bu eser ve hizmetlerin Mardin'e ve Mardinli kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Yatırımların şehrimize kazandırılmasında katkısı bakanlığımızı, özel sektörümüzü tebrik ediyorum.

Mardin Havalimanı'nın adını Mardin Aziz Sancar havalimanı olarak değiştirelim dedik."

Mardin doğumlu 76 yaşındaki Aziz Sancar, yapmış olduğu çalışmalarla 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü kazandı.

"MARDİN'İ YAKIP YIKTILAR"

Daha 7 yıl önce çukur eylemleriyle Mardin'in ilçeleri yakıp yıktılar. Bu yıkımı yaşatanların derdi asla siz değildiniz. Onlar yıktı biz daha iyisini yeniden yaptık. Benim Kürt kardeşlerime çok çektirdiler. Hem Kürdüz dediler hem Kürt kardeşlerimi vurdular. Derik'te kaymakamımızı bunlar şehit etti. Günahı neydi, sadece Derik'e hizmet etmekti. Terör örgütünün kaynaklarını yağmaladığı belediyeleri yeniden sizlere hizmet eder hale getirdik.

Bu topraklarda yaşayan insanların kanları üzerinde kendilerine saltanat kurma peşinde olanların sergiledikleri rezaletler ortaya çıkıyor.

"KANDİL'E KAÇIRILAN YAVRULARIMIZ İÇİN BİR KELİME ETTİN Mİ?"



Bay Kemal 6 yaşındaki çocuğu konuşuyorsun, bizim ciğerimiz yanıyor o ayrı bir konu, 10, 11, 12, 13 yaşlarında Kandil'e kaçırılan yavrular için bugüne kadar bir kelime ettin mi? Terör örgütlerinin taciz ettiği yavrularla ilgili bir cümle kullandın mı? Diyarbakır annelerini ziyaret ettin mi? Ah cambaz, helalleşmeye geldim diyor. Eğer helalleşmeye gideceksen Diyarbakır'a git Diyarbakır'a. Oradaki anneler ile helalleş. Kandil'e karşı bir laf edemezsin, senin ciğerin yok.

Eli silahlı teröristlerin tepesini nasıl ezdiysek, siyasetçi görünümlü uzantılarının da nefeslerini, demokrasi, hak ve özgürlükleri genişleterek keseceğiz. Hep birlikte ülkemize dört elle sarılarak ortak geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz. Demokrasimizin eksikleri varsa onları tamamlayacağız. Eser ve altyapımızın eksikleri varsa onları gidereceğiz.

Dün yeraltı doğalgaz tesisinin açılışını yaptık. Onlar sağda solda dedikodu yapıyor, biz iş yapıyoruz. Bize dudak bükerek bakanlar pek çok konuda işbirliğimize ihtiyaç duyuyorlar. Türkiye Yüzyılı ile çıtayı iyice yukarıya taşıdık.

Bizi birbirimizden ayıramayacaklar. Rabbimiz bu birliğimizi daim kılsın. Kim ne derse desin bizim gündemimizde esery, yatırım, vizyon var. Muhaelfette ne var, tam takır. Yaklaşık yarım asırlık siyasi hayatımızın her gününü bu gündemle bu mücadele ile geçirdik. Darbecilere meydan okurken de küresel ekonomik tetikçilere meydan okurken de Allah'a güvendik."