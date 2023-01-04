Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Memur ve emekli zammı yüzde 30'a çıktı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 25 olarak açıklanan memur ve emekli maaşlarında zam oranını yüzde 30'a yükselttiklerini açıkladı.



Erdoğan, ''Memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık. Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz'' dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 LİRAYA ÇIKARILDI

En düşük emekli maaşı da 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya yükseltildi.

Erdoğan ayrıca işverene verilen asgari ücret desteğinin 250 liradan 400 liraya çıktığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Elbette yeni müjdeleri kamuoyuyla paylaşmayı da sürdüreceğiz. Kabine ve grup toplantıları başta olmak üzere milletimizin huzuruna çıktığımız her hükümet ve parti programımız bir eser hizmet şöleni şeklinde geçmektedir.

''VARSIN BİRİLERİ UCUBE BİR MASA ETRAFINDA KÖŞE KAPMACA OYNASIN''

Varsın birileri ucube bir masa etrafında köşe kapmaca oynasın birbirlerinin ardından film fırıldak çevirsin birbirlerinin gözünü oysun. Varsın birileri bizim emeğimizi iki çift lafla, iki satır sosyal medya mesajıyla çalmaya kalksın. Varsın birileri kendi saplantılarını ülke ve dünyanın gerçeği sanarak hayal aleminde yaşamaya, kin kusmaya devam etsin. Biz işimize bakacağız eser ve hizmet siyasetimize bakacağız. Biz ülkemizde hak ve özgürlük talebi bırakmamış hiçbir kesim bırakmamak suretiyle demokrasimizi güçlendireceğiz. Sandığa vardığında milletimizin bakacağı tek şey kendisi ve evlatları için kimin hizmet ettiğidir.

''İCRAAT, VİZYON KONUSUNDA BİZİMLE YARIŞACAK KİMSE YOK''

Ne icraat ne vizyon konusunda bizimle yarışacak kimse görmedik duymadık tanımıyoruz.

''SON DEFA İFADEMİZİ BİRİLERİ YANLIŞ ANLIYOR''

Geçtiğimiz 20 yılı sadece bir girizgah kabul ediyoruz, milletimizden 2023'te son defa ve güçlü bir destek istiyoruz. Son defa ifademizi birileri yanlış anlıyor, ben bu seçim için söylüyorum.

''START DEĞİL BU FINISH''

Bu seçime yönelik bütün gayretimizi ortaya koyacağız start değil bu finish, bunu bu şekilde başaracağız.

''ELEKTRİKTE YÜZDE 50, DOĞALGAZDA YÜZDE 75 DEVLET DESTEĞİ SAĞLADIK''

Geçtiğimiz yıl elektrikte yüzde 50, doğalgazda yüzde 75 devlet desteği sağladık. Karadeniz gazının ilk fazını mart sonunda faaliyete alıyoruz. Enerji, sağlık, toprak ve su verimliliği alanlarındaki bilimsel çalışmaları etkin şekilde destekleyeceğiz. Ayder ve çevresindeki çalışmaları bitirerek bölgesi herkesin beğendiği görünüme kazandıracağız.

''ORMAN KÖYLÜLERİMİZE MÜJDE VERMEK İSTİYORUM''



Orman köylülerimize müjde vermek istiyorum. Orman köylerimizde yaşayan 7 milyon vatandaşımız var. Onların gelirlerini artırarak refah seviyesini yükseltmek için yeni bir destek projesi hazırladık.

ORKÖY ÖDEMELERİNDE MİKTAR ARTTI



Geçen yıl 530 milyon lira olarak gerçekleşen, yüzde 20'si hibe olarak verilen Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) ödemeleri için bu yıl 1,2 milyar lira tahsis ettik. Kuraklığı engellemek için yeni proje başlatacağız. Tarım ürünlerindeki fiyat dengesini sağlamak için daha etkin mekanizmalar kuracağız. Et fiyatlarını dengede tutacak projelere ağırlık vereceğiz.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 400 LİRAYA YÜKSELDİ

Özellikle küçük işletmelerimizin bu yükün altından daha kolay kalkmalarını asgari ücret desteğini 400 liraya yükseltme kararı aldık.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 30 OLDU

Memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık. Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz. En düşük emekli maaş tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartıyoruz.

BAŞÖRTÜSÜ İÇİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ



CHP tarafından bir gece yarısı sosyal medya üzerinden gündeme taşınan başörtüsüne hukuki güvence getirilmesi konusunu, anayasa teklifiyle aile kurumumuzu güçlendirecek ilave bir adımla birlikte kökünden çözme irademizin biz takipçisiyiz. Şayet bu teklif Meclis Genel Kurulu'nda 400'ün üzerinde bir oyla kabul edilirse biz önümüze gelen değişikliği onaylar ve yürürlüğe sokarız. Ama bu teklif 400'ün altında ve 360'ın üzerinde bir oy sayısıyla Meclis'ten çıkarsa zaten anayasa gereği halk oylamasına götürmemiz gerekiyor.

''FÜZELERİ KENDİMİZ YAPIYORUZ, YUNAN TUTUŞTU''



Füzeleri kendimiz yapıyoruz, Yunan tutuştu. Gazeteler manşetleri atıyor 'Uyuyorsunuz. Adam İzmir'den Tayfun'u gönderiyor' diyorlar. 560 km menzil bu yetmez dedim bunu 1000 km'ye çıkarmamız lazım. Yunan bu sefer 'Bunlar Atina'yı vuracak' demeye başladı. Siz sakin olun bizim Atina ile matina ile işimiz yok. Bize dokunmayana biz dokunmayız.''