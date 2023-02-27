Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adıyaman'dan helallik istiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'da.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman merkez ile Gölbaşı ilçesini ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelecek, deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.



Erdoğan ve Bahçeli, daha sonra Adıyaman Afad Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı.

ERDOĞAN: ADIYAMAN'DAN HELALLİK İSTİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Bugün 21. günü artık geride bırakıyoruz 22. gündeyiz. Büyük felaketten bu yana 10 bin artçı deprem yaşadık. Her şeyin farkındayız ve gereğini yaptığımızdan, yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava nedeniyle ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için helallik istiyorum. Adıyaman'da 16 bine yakın konteyner kuracağız. Herkese 15 bin lira taşınma yardımı yapıyoruz.

''ADIYAMAN'A 50 BİN KONUT YAPILACAK''

Deprem bölgesi genelinde zemin etütleri tamamlanarak inşa aşamasına gelinen konut sayısı 309 bini buldu. Kimse mağdur edilmeyecek. Kira yardımı talep eden kimseyi geri çevirmeyeceğiz. Adıyaman'da yaklaşık 50 bin konut yapacağız. Mikro bölgeleme ve jeolojik etüt çalışması biten yerlerde hemen kazmayı vuruyor, inşaata başlıyoruz. Zemin etüdleri tamamlanınca kazma vuruyoruz. Fay hattına yakın yerlere yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Mart'ta 30 bin konuta başlıyoruz. Yeni binalar 3 veya 4 katı geçmeyecek.

''ŞEHRİNİZE SAHİP ÇIKIN, ATA YURDUNUZU KALICI OLARAK TERK ETMEYİN''

Şehrinize sahip çıkın ata yurdunuzu asla kalıcı olarak terk etmeyin. Yıkılan her konutun yerine daha güvenlisini yapıp sizlere vereceğiz. Her fani gibi bizim de kusurlarımız hatalarımız olabilir ama her alanda ülkemize canla başla hizmet verdiğimizi hiçkimse inkar edemez.''

BAHÇELİ: ŞU ANDA TÜRKİYE 21 GÜNDE AYAĞA KALKMAK ÜZEREDİR



MHP lideri Bahçeli ise ''Bugünkü Türkiye yalnız bir Türkiye değildir. Bugünkü Türkiye milleti ile barışmış bir Türkiye'dir. 3 önemli konu vardır. Birincisi beslenme ikincisi barınma üçüncüsü emniyettir. Şu anda Türkiye 21 günde ayağa kalkmak üzeredir.'' diye konuştu.

