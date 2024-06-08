Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 3-0 mağlup ederek üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

Ampute Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 3-0 mağlup ederek üst üste 3'üncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

Cumhurbaşkanı , şampiyon olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya’yı mağlup ederek üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olan ve bizleri bir kez daha gururlandıran Ampute Futbol Millî Takımımızı yürekten tebrik ediyorum."

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