Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin'le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü.



AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, görüşmede en düşük emekli maaşına yapılan zam sonrası maaşı 7 bin 500'ün üzerinde olanların durumunun ele alındığı belirtildi. Görüşme sonrası Bakan Bilgin'in asgari ücrete ek bir zam olup olmayacağı konusunda ise yılbaşını işaret ettiği öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, Bakan Bilgin, görüşme öncesinde basın mensuplarının “Asgari ücrete zam olacak mı?” sorusuna “Asgari ücrete zam Temmuz’da” yanıtını verdi.