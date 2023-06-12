Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurmaylarıyla İstanbul'da basketbol oynadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadı

maçına MİT Başkanı , Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gibi isimler katıldı.

O anları Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz. Formumuzdayız" ifadelerini kullandı.

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