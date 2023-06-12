Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadı

Basketbol maçına MİT Başkanı İbrahim Kalın, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gibi isimler katıldı.



O anları Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz. Formumuzdayız" ifadelerini kullandı.

