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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'da PKK yandaşlarının saldırısına uğrayan genç ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'da terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısında yaralanan 16 yaşındaki Türk genci Efe Tapmaz'ı arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve sürecin takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'da PKK yandaşlarının saldırısına uğrayan genç ile görüştü

Cumhurbaşkanı , 'da yandaşlarının saldırısında yaralanan genci telefonla aradı.

Erdoğan, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Efe Tapmaz'a geçmiş olsun dileklerini iletti, sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Dün, Brüksel'e yaklaşık bir saat kadar uzaklıktaki Heusden-Zolder kentinde nevruzla ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle tur atarak, Türk asıllı vatandaşların yoğunluklu yaşadığı caddeden geçmişti.

Kentte yerleşik Türk asıllı vatandaşlar buna tepki göstermiş, ardından arbede yaşanmıştı.

Olaylar, gece geç saatlerde kontrol altına alınmıştı.

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