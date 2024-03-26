Belçika'da PKK provokasyonuna tepki | Dışişleri Bakanlığı: PKK, barışı tehdit ettiğini bir kez daha gösterdi

Terör örgütü PKK yandaşlarının, Belçika'da Türk vatandaşlarını hedef alan saldırıların ardından Dışişleri Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yaşanan hadiseler, PKK terör örgütünün Batı Avrupa’da toplumsal barışı ve kamu düzenini tehdit ettiğini bir kez daha göstermiştir" denildi.



Bakanlık, 24 Mart gecesi gerçekleşen olaylar karşısında Brüksel'de ve Ankara'da, Belçika makamları nezdinde derhal girişimlerde bulunulduğunu belirtildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın aynı gece Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edilidi. Belçika'da görevli diplomatik temsilciler de olay bölgelerinde yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Ankara'nın yaşananlara tepkisi, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen'e de iletildi. Bakanlık açıklamasında, Belçika’daki Türklerin sağduyulu tavrı ve emniyet makamlarının etkili müdahalesi sayesinde olayların büyümesinin engellendiği belirtildi.

Saldırganlar hakkında yerel makamlarca soruşturma başlatıldığı kaydedilirken, "Gelişmeler her düzeyde takip edilmekte ve gerekli girişimlerimiz sürdürülmektedir" denildi.

Terör örgütü yandaşlarının, Liege'e bağlı, nüfusunun büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Cheratte köyünde gece boyunca taşkınlık çıkardığı bildirildi.



Grubun, ülkü ocakları binasını ateşe verdiği belirtilirken görgü tanıkları, polisin olaylara müdahale etmediğini kaydetti.



